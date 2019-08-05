Британский профсоюз вновь отложил забастовку работников Хитроу

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Британский профсоюз Unite не будет проводить запланированную на 6 августа забастовку с участием более 4 тыс. работников лондонского аэропорта Хитроу. Об этом общественное объединение сообщило в понедельник после того, как сотрудники Хитроу получили новое улучшенное предложение по оплате труда от своего работодателя.

В профсоюзе отметили, что не будут раскрывать подробности предложения до тех пор, пока оно не будет рассмотрено его членами, которые в ходе голосования должны поддержать или отклонить его. Таким образом Unite оставил за собой право провести забастовки 23 и 24 августа, если консенсус не будет достигнут.

Забастовка членов Unite, в том числе сотрудников службы безопасности, а также инженерной и пожарной служб Хитроу, должна была пройти 5-6 августа. Ранее члены профсоюза отвергли предложение представителей Хитроу о повышении зарплат сотрудников на 7,3% в течение двух с половиной лет, требуя от руководства аэропорта больших уступок.