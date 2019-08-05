Детский омбудсмен Ингушетии стала законным представителем избитой 7-летней девочки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева на три месяца станет законным представителем избитой семилетней девочки, которая находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

"Я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на три месяца, а потом уже будет видно", - сказала Чахкиева журналистам в понедельник.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать, но было решено дать ее организму время на восстановление и уже после этого определять уровень ампутации.

Обвиняемая в избиении ребенка - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей, - была задержана 4 июля. Против нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.