Одна из главных петербургских святынь на один день вернулась в строящийся храм ее имени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Икона Божией Матери "Всех скорбящих радость" (с грошиками), считающаяся одной из главных православных святынь Петербурга, на один день вернулась в названный в ее честь храм, который в настоящее время воссоздается на проспекте Обуховской Обороны. Об этом журналистам сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью Фонда содействия строительству культовых объектов РПЦ в Санкт-Петербурге.

"Возвращение было приурочено к престольному празднику 5 августа. В этот день 131 год назад икона чудом сохранилась целой в сгоревшей часовне и была причислена к списку чудотворных икон. Икона была доставлена в Скорбященский храм из храма Святой Троицы "Кулич и Пасха", где хранится последние 70 лет", - отметили в фонде, добавив, что в прошлом году вынос иконы состоялся впервые.

Праздничную литургию отслужил настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" (с грошиками) отец Богдан Полевой. "У нас была масса святынь, но именно эта - первая и единственная чудотворная петербургская икона, ее второе название - Петербургская Богоматерь. Храм восстанавливается, и мы надеемся, что в обозримом будущем она вернется в свой родной дом окончательно", - приводят в фонде слова настоятеля.

Отмечается, что икона приобрела всероссийскую известность в 1888 году: образ находился в деревянной часовне рядом с Императорским стеклянным заводом, и 5 августа из-за удара молнии в часовне начался пожар. Часовня почти полностью сгорела, икона же осталась целой и покрылась монетками, которые высыпались из ящика для церковных пожертвований - с тех пор к названию добавилась приставка "с грошиками". На месте сгоревшей часовни был возведен каменный храм, но в 30-х годах XX века его взворвали и снесли. Икону тогда спасли прихожане, в 1940-е годы ее поместили в ближайший действующий храм - церковь Святой Троицы "Кулич и Пасха".

Капитальное строительство Скорбященского храма началось в 2017 году, воссоздание ведется по архивным чертежам и фотографиям. В фонде уточнили, что храм будет полностью достроен через год, еще до двух лет продлятся работы по воссозданию внутреннего убранства.