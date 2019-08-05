На свалке в кировском лесу не обнаружили биологические отходы

КИРОВ, 5 августа. Специалисты Кировской областной ветеринарной станции не обнаружили в кировском лесу свалки биологических отходов, о которой ранее сообщили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

24 июля пресс-служба реготделения ОНФ сообщила, что активисты обнаружили сотни мешков с отходами животноводства в лесу у деревни Шубино в 200 м от жилых домов. Также активисты нашли свалки с отходами I-IV классов опасности - ртутными лампами, отработанными автопокрышками, строительным и бытовым мусором.

"Специалистами Кировской областной станции по борьбе с болезнями животных 31 июля 2019 был осуществлен выезд для осмотра лесного массива, расположенного на расстоянии 200 м от деревни Шубино (г. Киров) на предмет наличия там биологических отходов. В ходе выезда установлено, что биологические отходы в указанном месте отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным управления ветеринарии Кировской области, в указанных активистами ОНФ местах специалисты ветстанции обнаружили мешки, заполненные напоминающим грунт веществом, а также бытовой и строительный мусор. Собственника отходов установить не удалось, информацию о несанкционированной свалке направили в администрацию Кирова.