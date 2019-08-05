В КЧР начался фестиваль, посвященный памяти павших при освобождении Кавказа красноармейцев

ЧЕРКЕССК, 5 августа. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Заоблачный фронт-2019, посвященный памяти советских солдат, которые погибли в боях за освобождение Кавказа, начался в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). В рамках фестиваля будут проводиться восстановление имен погибших, захоронение останков солдат и реконструкции сражений времен Великой Отечественной войны, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"Сегодня в Карачаево-Черкесской Республике состоялось официальная церемония открытия военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт 2019", посвященного памяти красноармейцев, погибших в боях за освобождение Кавказа в 1942-1943 годах", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, открытие фестиваля, на который съехались участники из 15 регионов страны, прошло на Софийской поляне поселка Архыз. Целью проекта является увековечивание памяти погибших при защите Отечества солдат.

Зампред правительства КЧР Хызыр Чеккуев в своей поздравительной речи отметил, что проведение военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт 2019" окажет положительное воздействие на патриотическое воспитание подрастающего поколения региона. "Я искренне благодарен вам за ту бескорыстную работу по восстановлению имен погибших, которые защищали нашу Родину", - сказал Чеккуев.

После торжественной части мероприятие продолжилось выступлением артистов Дома культуры Зеленчукского района, которые исполнили песни военных лет. В рамках 30-дневного фестиваля будет проводиться поиск незахороненных останков погибших солдат, установление судеб пропавших без вести воинов, 10 августа пройдут реконструкции боев за перевалы Большого Кавказского хребта, которые будут отсняты для документального фильма. Для зрителей будут установлены интерактивные лагеря горных стрелков.

Проект реализуется региональным отделением ООД "Поисковое движение России" в Республике Башкортостан при содействии Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.