Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Березина

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ, основатель ВИА "Пламя" Сергей Березин, который умер в возрасте 81 года, был талантливым композитором и замечательным человеком, оставившим яркий след в истории отечественной эстрады, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"С большой скорбью узнал о кончине Сергея Березина. Замечательный человек, талантливый композитор, музыкант и вокалист, он оставил яркий след в истории отечественной эстрады. Его лирические песни восхищают своей красотой, мелодичностью и блестящим исполнением, трогают слушателей до глубины души", - отметил Мединский, чьи слова приводят в пресс-службе Минкультуры России.

Он добавил, что творческим сотрудничеством с Березиным по праву гордятся ведущие артисты страны. "Для них, как и для многочисленных поклонников щедрого дарования Сергея Березина, его уход из жизни - это невосполнимая утрата. В эту тяжелую минуту приношу искренние соболезнования родным и близким Сергея Березина. Светлая память о нем сохранится в сердцах миллионов", - говорится в тексте.

Ранее директор ансамбля "Пламя" Гелена Дорфман сообщила ТАСС, что Березин умер после долгой болезни. Информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.