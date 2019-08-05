Власти Москвы согласовали КПРФ проведение акции 17 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мэрия Москвы согласовала КПРФ проведение акции за честные выборы в Мосгордуму 17 августа на проспекте академика Сахарова. Об этом заявил первый секретарь московского городского отделения КПРФ Валерий Рашкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы добиваемся на 17 число акции за честные чистые выборы, за закон и социальную справедливость. 17 числа в 12 часов на проспекте Сахарова будет митинг. Буквально вечером сказали, что согласован", - сказал он, добавив, что КПРФ приглашает на акцию все политические силы.

По словам Рашкина, изначально КПРФ запрашивала проведение акции на площади Революции, но получила отказ.

Также он отметил, что КПРФ намерена добиваться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. "В понедельник 45 кандидатов собрались, чрезвычайную ситуацию обсудили, и мы выступили с инициативой отправить в отставку господина Горбунова. <...> Мы приняли заявление, сейчас идет подпись [заявления], оно называется "Заявление 45", всех наших кандидатов из 45 округов, и в среду мы пойдем в Центральную избирательную комиссию, чтобы вручить [главе ЦИК Элле] Памфиловой, потому что это вышестоящий орган, который может инициировать отставку Горбунова с занимаемой должности. Мы будем этого требовать", - сказал Рашкин.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрирован 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.