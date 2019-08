NBC: власти третьего штата США предъявили обвинения R. Kelly

По ее данным, инкриминируемые певцу деяния были совершены в штате Миннесота в июле 2001 года, когда несовершеннолетняя девочка попросила у исполнителя автограф. R. Kelly теперь предъявлены обвинения в привлечении несовершеннолетней к занятию проституцией и в подстрекательстве потерпевшей в сексуальных целях.

Келли был арестован в июле по обвинениям, которые предъявили ему в штате Иллинойс. Прокуратура в штатах Нью-Йорк и Иллинойс полагает, что певец причастен к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии, препятствованию правосудию и другим преступлениям.

В Нью-Йорке и Иллинойсе певец не признает вины. В обоих штатах суды отказали ему в освобождении под залог до начала процесса. В Нью-Йорк его доставили под стражей.

Темнокожий уроженец Чикаго R. Kelly, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя также номинировали еще на один "золотой граммофон" за песню You Are Not Alone, написанную им для Майкла Джексона (1958-2009).