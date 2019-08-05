В Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Япония минутой молчания почтила во вторник память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 74 года назад десятки тысяч жизней. Мемориальная церемония в настоящее время проходит в Парке Мира в центре Хиросимы.

Минута молчания была по традиции объявлена по всей стране ровно в 08:15 по местному времени (02:15 мск) - в тот момент, когда 6 августа 1945 года над Хиросимой разорвалась бомба. "Мы, как единственная страна, пережившая атомные бомбардировки, должны сделать все, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась, - отметил в своем выступлении мэр города Кадзуми Мацуи.

Мацуи также призвал японское правительство ратифицировать конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия, которая была принята в 2017 году. "Я хочу, чтобы правительство Японии осознало желание людей, переживших атомные бомбардировки, которые выступают за ратификацию этой конвенции", - подчеркнул он. Мэр Хиросимы процитировал Махатму Ганди, сказав, что борьба за любое дело требует в первую очередь сердечной доброты и терпимости.

Как сообщила администрация Хиросимы, в этом году в церемонии принимают участие представители 95 стран и Евросоюза, в частности дипломаты из ядерных держав - России, Великобритании, Франции. Представители Китая и Индии не присутствуют на памятных мероприятиях, в то время как Мальта впервые направила на нее своего делегата. Всего приглашения получили 157 стран.

Списки жертв

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. - люди умирали в госпиталях от полученных ран и облучения.

Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки). Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена.

По данным администрации Хиросимы, за минувший год в список были добавлены 2,2 тыся. имен, а общее число жертв бомбардировки превысило 314 тыс. человек.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв, было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не случайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимальных количества жертв и масштабов разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.