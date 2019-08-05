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Генсек ООН выразил народу Египта соболезнования в связи с терактом

Жертвами атаки в Каире стали 20 человек

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования народу и правительству Египта в связи с террористическим актом в Каире.

"Генеральный секретарь глубоко осуждает террористическую атаку в Каире, совершенную 5 августа, - говорится в распространенном в понедельник заявлении. - Он выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также всему народу и правительству Египта. Генеральный секретарь желает скорейшего выздоровления пострадавшим".

5 августа автомобиль, двигавшийся по встречной полосе в Каире, столкнулся около здания Института рака с тремя другими транспортными средствами, после чего прогремел взрыв. По последним данным, погибли 20 человек, 47 получили ранения. МВД Египта назвало случившееся терактом.

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ЕгипетГутерриш, Антониу
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