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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Третья группа косаток из бухты Средней доставлена к местам выпуска в Хабаровском крае

Место выпуска находится в Николаевском районе региона

ТАСС, 6 августа. Третья группа из трех косаток, содержавшихся ранее в приморской бухте Средней, доставлена в Николаевский район Хабаровского края, где будет производиться их выпуск.

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Об этом сообщил ТАСС руководитель хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Николай Колпаков.

"Вчера вечером косатки прибыли в Иннокентьевку, и сегодня в 07:30 утра (00:30 мск) специалисты планировали выехать к мысу Перовского, где выпускали косаток в прошлые разы. Думаю, они уже должны быть на месте", - сказал Колпаков.

Он отметил, что в этом районе нет мобильной связи, отчего точно сказать, когда именно будет произведен выпуск, затруднительно.

 

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РоссияХабаровский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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