СМИ: в Мексике на акции протеста у посольства США сожгли чучело в виде Трампа

МЕХИКО, 6 августа. /ТАСС/. Фигура из папье-маше, изображающая президента США Дональда Трампа, была сожжена в понедельник участниками манифестации у американского посольства США в Мехико. Таким образом активисты выразили свой протест против стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в США 3 августа, сообщил телеканал Televisa.

На акции, организованной под пристальным надзором полиции, присутствовали менее 20 человек. Они потребовали от властей США обеспечить безопасность мигрантов и положить конец риторике, разжигающей ненависть. Сведений о задержании манифестантов не поступало.

Стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо устроил 21-летний мужчина. Погибли 22 человека, более 20 пострадали, нападавшего задержала полиция. Жертвами трагедии стали восемь мексиканцев, еще шестеро получили ранения. Президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам всех погибших.