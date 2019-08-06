В Хайнане парковки у строящихся зданий оснастят зарядными станциями для электромобилей

ХАЙКОУ /Китай/, 6 августа. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань потребовали, чтобы на парковках у всех новых строящихся зданий на острове выделялись площади под установку зарядных станций для электромобилей. Как сообщает агентство "Синьхуа", они должны занимать не менее четверти парковочного пространства.

На парковках у других объектов, включая офисные здания, на установку зарядных станций для электромобилей должно выделяться не менее 15% от общего пространства. В настоящее время началась реализация этих положений и создана система информационного обеспечения строительства таких объектов.

Правительство провинции Хайнань уделяет повышенное внимание защите экологии в регионе и продвижению зеленых технологий на острове. В марте власти объявили, что к 2028 году весь служебный транспорт, помимо используемого специальными и экстренными службами, должен будет состоять из электромобилей. К 2030 году использование транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания на острове будет полностью запрещено. К тому времени по всей провинции должно быть установлено порядка 940 тыс. зарядных станций для электромобилей.

Борьба за экологию и снижение уровня вредных выхлопов от автомобилей в провинции связана с планами властей по превращению к 2025 году Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину 2019 года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.