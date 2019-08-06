Титов рассказал о росте числа дел о мошенничестве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Количество уголовных дел, возбужденных по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), в первом полугодии 2019 года выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако значительная часть из них не доходит до суда. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

"По статье 159 УК РФ, на которую в 2018 году пришлось каждое второе обращение к бизнес-омбудсмену по уголовной тематике, количество возбуждаемых дел только растет. По данным МВД, в первом полугодии 2019 года в производстве находилось 157 тыс. 297 уголовных дел по ст. 159 (+5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Из них с начала года зарегистрировано 105 тыс. 681 дело (+5,4%). А вот число предварительно расследованных дел, наоборот, уменьшилось на 3,4% (всего 25 тыс. 668). В суд передано на 5,8% меньше дел (всего 22 тыс. 195), чем за тот же период прошлого года", - сказал Титов.

По словам омбудсмена, он возлагает большие надежды на поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, уточняющие условия запрета на арест подозреваемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Документ об их вступлении в силу подписал ранее президент РФ Владимир Путин.

"Новая редакция ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ звучит гораздо более конкретно, чем предыдущая. По сути, это то самое придание силы закона разъяснениям пленумов Верховного суда, о необходимости которого мы давно говорили. Теперь в одной норме сосредоточены три параметра, наличие которых не позволяет заключать человека под стражу: определенный набор статей, статус ИП или члена органа управления коммерческой организации, плюс связь его спорных действий с экономической деятельностью организации", - сказал правозащитник.

По его словам, "теперь следователю будет сложнее рассуждать о том, что предприниматель якобы не является предпринимателем, потому что сам следователь считает его мошенником". Титов также считает важным и то, что одни и те же следственные действия, на необходимость проведения которых ссылается следствие для обоснования содержания под стражей, "не будут теперь бесконечно и бесконтрольно кочевать из постановления в постановление, со следователя спросят, почему они не были проведены в ранее установленные сроки".

Ранее Путин подписал закон, вводящий запрет на арест подозреваемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности при условии, что они имеют постоянное место жительства на территории России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда.

Арест предпринимателей

Титов считает, что поправки в ст. 108 УПК исключат возможность для следователей отправлять предпринимателей под арест на время следствия.

"Надеюсь, что новая редакция УПК усложнит недобросовестным правоохранителям возможность помещать предпринимателей в СИЗО в корыстных интересах. Соответственно, и само возбуждение заказных уголовных дел станет нецелесообразным, ведь именно заключение предпринимателя под стражу наиболее губительно для бизнеса, а, значит, и используется как главная угроза", - сказал Титов ТАСС. Он также считает, что теперь следователю будет сложнее рассуждать о том, что предприниматель якобы не является предпринимателем, потому что сам следователь считает его мошенником. "Не менее важно и то, что одни и те же следственные действия, на необходимость проведения которых ссылается следствие для обоснования содержания под стражей, не будут теперь бесконечно и бесконтрольно кочевать из постановления в постановление [об аресте], со следователя спросят, почему они не были проведены в ранее установленные сроки", - добавил бизнес-омбудсмен. Он отметил, что теперь в одной норме сосредоточено три параметра, наличие которых не позволяет заключать человека под стражу, - определенный набор статей, статус ИП или члена органа управления коммерческой организации, плюс связь его спорных действий с экономической деятельностью организации.

Титов обратил внимание, что поправки в УПК появились на фоне продолжающегося обострения ситуации с уголовным преследованием предпринимателей. По словам Титова, на ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в 2018 году пришлось каждое второе обращение к бизнес-омбудсмену по уголовной тематике.

2 августа президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия. Также законом внесены изменения в ст. 108 УПК РФ ("Заключение под стражу"), уточняющие перечень лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при условии, что они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда. К таким лицам относятся совершившие преступления против собственности индивидуальные предприниматели и бизнесмены.