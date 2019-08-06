Власти Джамму и Кашмира сообщили, что имеют трехмесячные запасы продовольствия

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Джамму и Кашмира, лишенного в понедельник правительством статуса штата, имеют трехмесячные запасы продовольствия на случай массовых беспорядков и блокирования территории. Об этом сообщил журналистам представитель местных властей Рохит Кансал.

"В Кашмирской долине есть более чем трехмесячные запасы риса, пшеницы, баранины, яиц и топлива. Не будет никакой нехватки еды или перебоев с поставками для населения", - цитирует во вторник Кансала телеканал NDTV.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат - прим. ТАСС). Его планируется разделить на две союзные территории - Джамму и Кашмир и Ладакх. По этому законопроекту союзная территория Джамму и Кашмир сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а Ладакх получает статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.

Центральные власти опасаются, что такое решение вызовет массовое недовольство в Джамму и Кашмире. В регион введены дополнительно более 8 тыс. военнослужащих. Мобильная связь, интернет-сервис и кабельные сети отключены. Полиция взяла в ночь на понедельник под домашний арест ряд влиятельных в Кашмире политиков, среди которых экс-главный министр штата Мехбуба Муфти (2016-2018 годы), а также лидер оппозиции в региональном парламенте и экс-главный министр штата (2009-2015 годы) Омар Абдулла.

По конституции Индии Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.