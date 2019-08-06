Роскачество разработало рекомендации по выбору красного вина

Чтобы быть уверенным, что приобретаемое вино действительно сделано из винограда, выращенного в России, стоит поискать на этикетке надпись "Вино защищенного географического указания" (ЗГУ) или "Вино защищенного наименования места происхождения" (ЗНМП). При этом, по данным экспертов, различные "лубочные" отсылки к Кубани, ее "дворикам" и "погребкам" на этикетке не являются гарантией происхождения.

Специалисты советуют выбирать вино из российского винограда. "За ту же стоимость кубанское красное будет гораздо выше качеством, чем произведенное из импортного виноматериала, приехавшего в Россию "наливом" - импортный виноматериал для розлива на российских заводах", - отметили в Роскачестве.

В Роскачестве также подчеркнули, что необходимо обращать внимание на производителя. По данным организации, в России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции.

Выдержка и сорт

Эксперты отметили, что недорогие вина производят с расчетом на то, что они будут выпиты в первые год-два после выпуска, а посмотреть год урожая можно на этикетке. По данным Роскачества, сейчас актуальнее всего будут красные вина жаркого 2018 года, которые как раз появляются в продаже.

Как отмечают эксперты, вино с серьезным потенциалом к выдержке, которое улучшилось в бутылке с момента производства, например в 2014 году, должно быть выдержано в хорошей дубовой бочке. Виноделам, чтобы произвести вино с большим потенциалом выдержки, нужен виноград особого качества, зачастую вино для длительного хранения в бутылке выдерживают в дорогих бочках из французского дуба. Стоить такое вино на полке будет ближе к 1 тыс. рублей. Информацию о выдержке указывают на контрэтикетке или на сайте производителя.

Самым популярным красным сортом винограда во всем мире является Каберне Совиньон, однако из-за прохладного климата этот сорт хорошо вызревает в России не каждый год. Говоря о кубанских винах, специалисты советуют обратить внимание на Каберне Фран и Саперави. Они также рекомендуют вина из нескольких сортов винограда или, как говорят профессионалы, бленды. Если в бленде присутствуют европейские сорта винограда - Мерло, Каберне Совиньон, Сира и другие, сочетание может быть достаточно удачным, считают они.

В Роскачестве напомнили о необходимости обратить внимание на содержание алкоголя в вине - 2018 год был достаточно жарким, виноград накопил много сахаров, а вино приобрело высокий процент алкоголя. Если на этикетке указано, что в вине 14,5% алкоголя, к нему уже лучше подбирать серьезное гастрономическое сопровождение - мясо, овощи на гриле. Если уровень алкоголя ниже 13% - вино подойдет для пикника и без шашлыков, считают специалисты.