Кабмин выделил 10 млрд рублей на парк школьных автобусов и машин скорой помощи в регионах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 10 млрд рублей на обновление парка школьных автобусов и машин скорой медицинской помощи в регионах. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства выделяется 10 млрд рублей для дополнительной поставки в 2019 году в субъекты Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства (5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов)". - говорится в пояснительной записке к документу.

Распоряжение предусматривает дополнительную поставку в регионы не менее 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и 2,2 тыс. школьных автобусов.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 31 июля 2019 года.

В конце июля о намерении продолжать поддержку обновления парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в регионах заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. На закупку автомобилей скорой помощи было заключено 263 государственных контракта на сумму 4,97 млрд рублей, на закупку школьных автобусов - 321 государственный контракт на сумму 4,9 млрд рублей.