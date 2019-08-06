Глава Департамента ЖКХ Москвы: стоимость вывоза мусора не вырастет из-за перехода на РСО

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Стоимость вывоза мусора для жителей Москвы не вырастет после внедрения раздельного сбора коммунальных отходов (РСО). Об этом в интервью ТАСС сказал директор департамента ЖКХ столицы Александр Соловьев.

Ранее сообщалось, что с января 2020 года в Москве заработает система раздельного сбора бытового мусора. До конца 2019 года планируется оборудовать дополнительными синими контейнерами для пригодных к переработке материалов - бумаги, металла, стекла и пластика - площадки у жилых домов и объектов социальной инфраструктуры столицы. Мусор из синего и серого баков не будут смешиваться, их будут вывозить разные мусоровозы.

"Если говорить о плате за вывоз мусора, то в Москве она одна из самых низких в России. И даже сейчас на первом этапе для жителей столицы тариф не изменится несмотря на то, что внедрение новой системы приведет к дополнительным расходам операторов, ведь теперь на одну площадку должны будут заходить два мусоровоза", - сказал Соловьев.

Кроме того, власти Москвы создадут единый колл-центр на базе столичного "Экотехпрома", который будет сопровождать внедрение раздельного сбора отходов (РСО) в столице.

"Сейчас наша - задача оборудовать существующие во дворах площадки синими и серыми контейнерами, максимально информировать жителей, чем они отличаются и как их правильно использовать. Для этого на базе ГУП "Экотехпром" начнет свою работу единый колл-центр, в каждом городском округе Москвы будут созданы информационные центры, а рядом с площадками сбора отходов установят информационные щиты", - отметил директор департамента ЖКХ столицы.

Он отметил, что никаких штрафов за несортировку мусора вводиться в Москве пока не будет. Также власти не планируют запаивать мусоропроводы в многоэтажных домах. "Мне кажется, ментальность человека такова: если людям что-то запрещают, они начинают делать все наоборот", - пояснил глава департамента свою позицию.