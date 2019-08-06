Власти Москвы сообщили, что контроль за вывозом мусора может перейти к единому оператору

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют провести тендер по отбору единого оператора вывоза мусора из столицы, сейчас на территории города работают пять крупных компаний. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Департамента ЖКХ столицы Александр Соловьев.

"Возможно, исполнители по государственным контрактам останутся прежними, но к ним добавится единый региональный оператор, который будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами <…> На данный момент в столице работают пять основных мусоровывозящих компаний-операторов. Также есть значительное количество небольших компаний, отвечающих за вывоз отходов жилого, социального сектора и объектов бизнеса", - сказал он.

Соловьев добавил, что единого оператора предстоит выбрать к 1 января 2022 года. При этом он отказался спрогнозировать конкуренцию за это место, поскольку "будут серьезные требования при выборе единого регионального оператора, так как на него будет возложена колоссальная ответственность".

По словам директора департамента, пять крупнейших действующих в Москве операторов вывозят около 2,55 млн т мусора в год. Это меньше 32% от 8 млн т коммунальных отходов, которые генерирует город ежегодно.

Пять основных московских операторов - это "МКМ-Логистика", "Эколайн", "Хартия" (также оператор Ногинского кластера Подмосковья), "МСК-НТ" (оператор Чеховского кластера Подмосковья) и "Спецтранс" (входит в структуру "РТ-Инвест", который управляет Сергиево-Посадским, Рузским и Каширским кластером Подмосковья). У них долгосрочные контракты, заключенные в 2012-2014 годах, на общую сумму около 140 млрд рублей.

Как пояснил Соловьев ТАСС, с приходом единого московского оператора будет сформирован новый комплексный тариф на вывоз мусора. Глава департамента не уточнил, будет он больше или меньше действующих в столице расценок.

Региональные операторы

Институт региональных операторов по вывозу мусора появился в России в рамках реформы мусорной отрасли. Она также определила, что услуга по обращению с мусором будет вынесена отдельной строкой в платежной квитанции для граждан, чтобы сделать весь процесс прозрачным для людей.

Реформа отрасли стартовала в РФ 1 января 2019 года, пока по разным причинам 11 регионов не вошли в нее. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Так, согласно паспорту нацпроекта "Экология", на переработку к 2024 году будет отправляться 36% мусора вместо 7% в 2019 году.