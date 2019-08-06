Власти Москвы на планируют строить новые мусоросжигательные заводы на территории города

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют размещать на территории города новые мусоросжигательные заводы, однако в столице могут появиться новые предприятия по переработке коммунальных отходов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Департамента ЖКХ столицы Александр Соловьев.

"Планов по строительству новых мусоросжигательных заводов у Москвы нет. Я не исключаю, что будут появляться новые мусороперерабатывающие предприятия, и не вижу в этом ничего зазорного, если они будут соответствовать абсолютно всем стандартам, санитарно-эпидемиологическим нормам и не будут нести никакого урона окружающей среде и населению, проживающему вблизи таких объектов", - сказал он.

По словам Соловьева, сейчас в городе работают два мусоросжигательных завода: №3 на улице Подольских Курсантов (на юге Москвы) и бывший №4 в промзоне "Руднево" (на востоке столицы, сейчас его арендует компания "Хартия"). Также в столице есть несколько перерабатывающих предприятий, однако основные мощности сосредоточены в Московской, Калужской и Нижегородской областях.

Для московской агломерации в Подмосковье уже строятся четыре мусоросжигательных завода, каждый из которых сможет обезвреживать до 700 тыс. т отходов в год. К 2022 году, когда все четыре завода будут работать, вместе с 12 комплексами по переработке отходов, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2019 года, мощность новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области составит 7 млн т, что почти на 70% превысит собственные потребности Подмосковья. Согласно прогнозам властей, область в 2022 году сгенерирует около 4,2 млн т отходов.