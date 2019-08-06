Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дыни

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил покупателям, на что нужно обращать внимание при покупке дыни, а также дал рекомендации по месту покупки. Об этом говорит в сообщении Роспотребнадзора.

Лучше всего совершать покупку в супермаркете или на официальном рынке, так как товар хранится в правильных условиях, и в результате, риск отравиться испорченным продуктом существенно снижается.

Очень опасно приобретать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. В соответствии с требованиями санитарных правил - дыни должны лежать не на земле, а на специальном поддоне, поясняет Роспотребнадзор.

У дыни не очень плотная кожура, поэтому выбранный продукт должен быть целым, без пятен, вмятин и трещин. Не следует брать разрезанные дыни и не разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий, из-за высокого содержания сахара.

Для выбора сладкого плода стоит обратить внимание на звук - если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза - нет.

Хорошая дыня должна слегка пружинить. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он недоспелый. При этом, если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела.

Роспотребнадзор также отмечает, что важно не только правильно выбрать продукт, но и употреблять его. Не стоит разрезанную и недоеденную дыню в тепле, при комнатной температуре, лучше убрать её в холодильник.

Также эксперты считают, что нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем и потому что есть риск получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет.