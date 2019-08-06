В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медицинских работников, в том числе ужесточение санкций за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах вступил в силу 6 августа.

Как следует из данного документа уголовный головный кодекс (УК) РФ дополнен новой статьей, по которой "воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи", если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть, может повлечь за собой максимальное наказание до двух лет лишения свободы в первом случае, до четырех лет - во втором.

Кроме того, статьи 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ дополняются новыми квалифицирующими признаками - совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальное наказание по статье 115 может составить до двух лет лишения свободы, по статье 119 - до пяти лет заключения.

Другим законом в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) устанавливаются штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. рублей за воспрепятствование работе медиков, если такое создание помех не сказалось на состоянии пациента.

Также ужесточаются санкции для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом. В настоящее время за такое правонарушение установлено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей либо лишение прав на срок до трех месяцев. Закон повышает суммы штрафов до 3-5 тыс. рублей, а срок лишения прав может составить от трех месяцев до года.