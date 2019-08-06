"Врачи мира" призвали взять анализ крови на свинец у всех учащихся возле собора Нотр-Дам

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники НПО "Врачи мира" призвали провести анализ крови на свинец у всех учеников образовательных учреждений, расположенных возле собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар. Об этом во вторник в интервью радиостанции Franceinfo заявила врач Мади Денант.

"Ситуация требует, чтобы все дети до 18 лет сдали кровь на содержание свинца, - отметила она. - Свинец вреден для всех, в том числе для взрослых, но особенно для детей, мозг которых еще развивается, и поэтому особенно чувствителен к интоксикации свинцом".

По словам специалиста, свинец является ядом, который накапливается в костях, где остается долгое время. "Необходимо также вести наблюдение за маленькими детьми и женщинами, которые однажды родят детей <...>, ведь проблема повышенного уровня свинца в организме молодых девушек и женщин - это вопрос здоровья будущего поколения", - подчеркнула Денант.

Как указала врач, пожарные и другие специалисты, принимавшие участие в тушении пожара в соборе, "скорее всего вдыхали много свинца, они также должны находиться под наблюдением".

Вопрос о возможном сильном загрязнении свинцом собора, его площади и соседних кварталов активно обсуждается во французском обществе. На прошлой неделе ряд профсоюзов страны, представители которых заняты на работах в Нотр-Даме, потребовали даже полностью герметизировать здание собора и создать внутри пониженное давление воздуха с тем, чтобы частицы свинца не попадали в окружающую среду.

Всего в ходе пожара огнем были расплавлены около 400 тонн свинцовых листов, которыми была покрыта крыша собора. Часть расплавленного металла пролилась внутрь собора, однако большой объем в виде мельчайших капель, смешанных с сажей и дымом, поднялся в воздух. Префектура Парижа закрыла из-за загрязнения на неопределенный срок помещения трех школ, которые должны были использоваться во время каникул.