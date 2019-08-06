Время работы обменных пунктов валюты планируют ограничить в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 6 августа. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана намерен ограничить время работы обменных пунктов валюты в пределах от 10:00 до 19:00. Об этом говорится в проекте поправок к постановлению правления Национального банка "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", опубликованном во вторник на сайте финансового регулятора.

"Режим работы обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут", - отмечается в документе.

Сейчас время работы обменных пунктов в Казахстане не регламентировано. Постановление планируют ввести в действие с 1 января 2020 года. Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации должен составлять 100 млн тенге ($258,7 тыс.) для каждого обменного пункта. Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация обеспечивает наличие на своих банковских счетах денег в тенге или иностранной валюте в размере 20% от суммы уставного капитала.