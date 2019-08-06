Кудрин сообщил, что половина обращений на горячую линию Счетной палаты касаются мусора

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Половина людей, обратившихся на горячую линию по вопросам экологии, организованную Счетной палатой, жалуется на обращение с мусором. Об этом во вторник написал глава ведомства Алексей Кудрин в Twitter.

На то, как обращаются с мусором, жалуется почти половина обратившихся на горячую линию Счетной палаты за первый месяц. 18% волнует загрязнение воздуха, 12,8% - водоемов. Всего мы получили почти 2,5 тысячи анкет. https://t.co/IpTy1Wpqt8 pic.twitter.com/hxEv0QibnO

"На то, как обращаются с мусором, жалуется почти половина обратившихся на горячую линию Счетной палаты за первый месяц. 18% волнует загрязнение воздуха, 12,8% - водоемов. Всего мы получили почти 2,5 тыс. анкет", - сообщил Кудрин.

В конце июня Счетная палата запустила горячую линию по проблемам экологии. Цель этого проекта - услышать мнение проживающих в той или иной местности людей о состоянии окружающей среды. Оно станет основой для формирования объективной картины при проведении Счетной палатой мониторинга национального проекта "Экология".

Анализ обращений на горячую линию показал, что 18% респондентов считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение атмосферного воздуха, 13,9% - наличие свалок, 12,8% - загрязнение водоемов, 11% - отсутствие раздельного сбора мусора, 9,7% - близкое расположение полигонов к жилому сектору, 8,9% - обезлесивание, 7,1% - строительство новых объектов переработки и размещения отходов, 5,6% - несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора, 5,3% - деградацию почв и 5,1% - состояние особо охраняемых природных территорий.

Более 80% обратившихся на горячую линию считают, что принимаемые в настоящее время меры не позволят решить экологические проблемы в их регионе. Половина прошедших анкетирование ранее обращалась по обозначенным проблемам в другие государственные органы, однако в 56% случаях, по утверждению людей, их заявления были проигнорированы. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с проблемами экологии.

Наиболее активно на горячую линию СП откликнулись жители столичного региона, Челябинска и Архангельска. Горячая линия будет работать до конца лета.