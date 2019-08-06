Власти Грузии временно закроют дорогу к границе с Россией

ТБИЛИСИ, 6 августа. /ТАСС/. Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по магистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс с 7 по 9 августа временно будет ограничено из-за ремонта асфальтного покрытия в одном из тоннелей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

"В тоннеле, расположенном на 94-м километре автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ), запланированы работы по восстановлению асфальтного покрытия, из-за чего на указанном участке 7, 8 и 9 августа ежедневно с 09:00 до 18:00 (с 08:00 до 17:00 мск) вводится запрет на передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта", - сказано в сообщении.

По данным департамента автомобильных дорог, в остальное время суток дорога будет открыта для всех видов транспорта. За порядком передвижения автомобилей на момент ремонта тоннеля будут следить сотрудники патрульной полиции.