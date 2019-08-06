Кабмин внес в Думу законопроект о расширении применения электронных виз на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Текст документа опубликован во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, перечень указанных пунктов пропуска будет определяться кабмином РФ. "Предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, что будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что расширение упрощенного порядка въезда по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска не предусматривается. "В железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует, - констатирует правительство. - Морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, иностранными гражданами не востребованы".

В соответствии с действующим законодательством электронные визы выдаются иностранцам, прибывающим через пункты пропуска, расположенные на территориях свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные кабмином РФ воздушные пункты пропуска в ДФО. С 1 октября по упрощенной процедуре иностранные граждане также смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область.