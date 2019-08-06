Одну из крупнейших незаконных свалок Петербурга ликвидируют до октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга до октября ликвидируют одну из крупнейших несанкционированных свалок города объемом более 100 тыс. кубометров. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель главы администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Елена Сальман.

"В середине сентября мы завершим ликвидацию незаконной свалки [объемом более 100 тыс. кубометров] на улице Салова во Фрунзенском районе. До 15 октября территория должна быть полностью зачищена от мусора и благоустроена", - сказала она.

На благоустроенной территории администрация Фрунзенского района рассматривает возможность строительства многоуровневой перехватывающей парковки. Вблизи территории находится станция метро "Бухарестская", добавила Сальман.

Для предотвращения незаконного сброса отходов на территории района установлено 150 камер видеонаблюдения, при помощи которых фиксируются номера транспортных средств нарушителей.

В июле врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить борьбу со стихийными свалками, а также активизировать работу по предотвращению их появления. По его мнению, за создание несанкционированных свалок нужно не только штрафовать, но и заводить уголовные дела.

Как сообщал вице-губернатор Николай Бондаренко, в 2019 году в городе было выявлено более 500 свалок. Проектом городского бюджета на три года выделено около 1 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.