Патриарх Кирилл выразил соболезнования жертвам массовых расстрелов в США

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования пострадавшим после серии произошедших в США массовых расстрелов. Его послание опубликовал официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"С болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении мирных граждан в результате стрельбы в трех городах Америки. В эти тяжелые для американского народа дни соболезную всем, кого коснулось горе", - гласит текст послания.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что надеется на то, что будут приняты меры к недопущению подобных событий в будущем. "Надеюсь, что в дальнейшем будет сделано все возможное, дабы не допустить повторения подобных трагедий в будущем. Милостивый Господь да укрепит руки врачей, борющихся за жизнь и здоровье пострадавших, ниспошлет скорейшее исцеление раненым и утешение родным и близким погибших", - написано на сайте РПЦ.

В субботу 21-летний Патрик Крузиус открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на воскресенье 24-летний Коннор Беттс открыл огонь в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Таким образом, за сутки с 3 на 4 августа в США произошло три массовых расстрела.