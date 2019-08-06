ВЦИОМ: каждый пятый россиянин не смог назвать случаев применения атомного оружия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (72%) помнит о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах, при этом каждый пятый респондент (21%) не смог вспомнить таких случаев. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

Согласно материалам проведенного опроса, более половины россиян (52%) в разной степени опасаются наступления ядерной войны: 33% респондентов испытывают "некоторое беспокойство", 14% - "сильную тревогу", а 5% - "постоянный страх". Большую обеспокоенность возможностью наступления ядерной войны выразили женщины (68%) и люди в возрасте старше 60 лет (68%). При этом 46% опрошенных россиян, преимущественно мужчины (64%), не испытывают беспокойство по поводу применения атомного оружия.

Большинство респондентов (79%) отметили, что в случае возникновения ядерного конфликта почти никто не сможет выжить, в то время как противоположного мнения придерживаются 16% опрошенных. При этом только 15% россиян, преимущественно мужчины (19%) и люди в возрасте от 35 до 44 лет (18%) и от 45 до 59 лет (18%), знают о наличии и местоположении ближайшего к дому бомбоубежища. В целом 71% респондентов не знают о существовании и локализации бомбоубежищ, причем чаще всего это женщины (73%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (74%) и люди в возрасте старше 60 лет (77%).

Большинство опрошенных (60%) отметили, что наибольшую угрозу для России, связанную с использованием атомного оружия, представляют США. Еще 13% назвали КНР, 6% - Великобританию. При этом 11% считают, что ни одна из стран или организаций не представляют подобной опасности.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Самолет ВВС США B-29 Enola Gay 6 августа 1945 года сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Через три дня США сбросили атомную бомбу на город Нагасаки. Общее число погибших составило от 90 тыс. до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 тыс. до 80 тыс. человек в Нагасаки. Официальной целью бомбардировок было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".