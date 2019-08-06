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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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Глава Росрыболовства пообещал до 1 сентября выпустить всех косаток из "китовой тюрьмы"

После этого специалисты начнут вывозить содержащихся там же белух
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Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Росрыболовство планирует выпустить всех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморском крае до 1 сентября 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах конференции в ТАСС сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

"Мы планируем, что до 1 сентября мы выпустим всех косаток и в дальнейшем будем заниматься вывозом белух", - сказал он.

По его словам, сейчас задача-максимум - вывезти в этом году всех животных. "По сути, ноябрь - это окончание этих возможностей. Но задачу мы такую перед собой ставим", - отметил Шестаков.

Глава Росрыболовства добавил, что специалисты рассматривали различные варианты по выпуску животных, но в любом случае белух так же, как и косаток, придется доставлять в район Шантарских островов. "Здесь все будет зависеть от погодных условий, от технических возможностей", - пояснил он.

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РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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