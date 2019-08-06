Власти Петербурга предоставили квартиру семье, в которой родились четверо детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предоставили семье Морозовых, у которых в июле родилось сразу четверо детей, трехкомнатную квартиру. Многодетной маме также будет помогать социальная няня, сообщила во вторник вице-губернатор города Анна Митянина.

"Дети родились здоровые, и сейчас самое важное, чтобы они не остались без внимания социальных служб, для того чтобы они могли расти благополучно. Первое - это, конечно жилье, сегодня предоставили возможность семье переехать в новое помещение, где они смогут спокойно растить своих детей", - рассказала Митянина журналистам во время посещения мамы и детей в перинатальном центре Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Выборгского района Санкт-Петербурга, многодетной семье предоставили трехкомнатную квартиру в Приморском районе города.

Дети появились на свет 23 июля, это три мальчика и одна девочка. Для мамы это первая беременность, наступившая в 37 лет. В прошлом году в городе четверни родились в двух семьях, в этом году это первый подобный случай.

"Городом предусмотрено очень много мер социальной помощи. Это выплаты, возможность получать льготы и услуги от государства, услуги социального участкового и социальной няни. После выписки семья, у которой родилось сразу несколько малышей, находятся в зоне особого внимания социальной службы. К ним прикрепляется специалист, социальный участковый, который будет реагировать на все те проблемы, которые будут возникать у семьи", - добавила Митянина.

Планируется, что услуги няни будут предоставлять многодетным семьям Петербурга за счет бюджета с 2020 года, для семьи Морозовых сделали исключение. Митянина напомнила, что многодетные семьи также имеют льготы на коммунальные услуги, проезд в железнодорожном транспорте, право на региональный материнский капитал и ряд других выплат.