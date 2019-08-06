Мутко: пострадавшие от паводка в Прибайкалье получили возможность переселиться оперативно

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Уточнение правил выделения федеральных средств в помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области позволит гражданам оперативно приобрести новое жилье, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ, председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталия Мутко.

Во вторник опубликовано постановление правительства РФ, которое установило приоритетный порядок обеспечения жильем семей с двумя и более детьми, пострадавших в результате паводков в Иркутской области. В правила предоставления федерального трансферта включены нормы о том, что предоставляемое пострадавшим взамен утраченного жилое помещение не должно быть меньше того, в котором они жили прежде. Кроме того, пострадавшие получили возможность приобрести новое жилье не только в Иркутской области, а в любом населенном пункте России. Расширен круг получателей помощи: теперь к ним отнесены граждане, которые на момент введения режима чрезвычайной ситуации имели другое жилье, не поврежденное паводком, однако его площадь в расчете на каждого проживающего составляла менее нормы, установленной Жилищным кодексом.

"Президент во время поездки в Иркутскую область поручил учесть все просьбы людей. Мы оформили их в нормативный акт, который [глава правительства РФ] Дмитрий Анатольевич [Медведев] быстро утвердил. И теперь пострадавшие жители могут оперативно решить свои жилищные вопросы. Для нас самое главное, чтобы люди провели зиму в тепле, и никто не остался без крыши над головой", - процитировали Мутко в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин дважды посетил Иркутскую область в связи с паводками. По итогам визитов глава государства дал два десятка поручений правительству РФ и властям региона. Они касаются выплат и обеспечения жильем пострадавшим, нового строительства и производств.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.