Слушателями бесплатных онлайн-курсов МГУ стали около 420 тыс. человек

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Около 420 тыс. человек из 180 стран прошли обучение или обучаются на онлайн-курсах Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ). Об этом сообщил во вторник журналистам ректор вуза, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий.

"Мы на онлайн-курсах наших учили и учим 420 тыс. человек из 180 стран", - сказал он, добавив, что значительное количество слушателей - студенты МГУ.

Бесплатные курсы МГУ работают на портале "Университет без границ". Слушателям доступны десятки общеобразовательных программ и программ повышения квалификации.

Рост числа абитуриентов

Ректор вуза также рассказал, что от абитуриентов в МГУ им. Ломоносова в этому году поступило более 31 тыс. заявлений. Самый большой конкурс был на факультет глобальных процессов - 47 человек на место.

"В этом году было подано заявлений - 31 821. Это больше, чем в прошлом году. И очень хорошо и приятно, что практически лидером по востребованности стал мехмат - около 4 тыс. заявлений. Затем экономисты неплохо востребованы - около 3 тыс. [заявлений]", - сказал Садовничий.

По его словам, очень востребованы факультеты естественных наук. Также большой популярностью пользуется филологический факультет. "Вот такой всплеск желающих получить филологическое образование. А если посмотреть более детально, есть такая наука "Структурная лингвистика", конкурс зашкаливает. Мы даже думаем на следующий год увеличить каким-то способом план приема именно на структурную лингвистику", - сказал ректор МГУ.

Он добавил, что самый высокий когкурс - 47 человек на место - был на факультет глобальных процессов. "Меня радует факультет космических исследований - 16 человек на место", - отметил Садовничий.

Средний балл ЕГЭ

Садовничий добавил, что средний балл абитуриентов, поступающих в МГУ имени Ломоносова, вырос на три балла - до 83,3.

"В этом году средний балл ЕГЭ в Московский университет вырос, причем на три балла. Это много для среднего балла - 83,3", - сказал ректор.

Он пояснил, что это средний балл абитуриентов. "А средний балл зачисленных, конечно, выше - за 85 и ближе к 90", - сказал он.

Ранее Садовничий сообщил ТАСС, что в МГУ в этом году поступили около 10 тыс. абитуриентов, при этом четверть из них являются победителями школьных олимпиад.