Молодые специалисты в Карелии смогут получать северные надбавки без трудового стажа

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 августа. /ТАСС/. Молодые специалисты в Карелии смогут претендовать на полный объем региональных выплат к окладу - северным надбавкам - с первого дня работы. Соответствующий пункт включили в трехстороннее соглашение между правительством республики, региональным Союзом организаций профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Карелии на 2020-2021 годы, подписанное во вторник.

Согласно действующим правилам, в Карелии работодатель имеет право не платить сотруднику без трудового стажа на северных территориях региональную надбавку в течение первых шести месяцев или года в зависимости от места проживания. Впоследствии каждый год начисляются дополнительные 10 процентов "северных", до тех пор, пока размер доплаты не достигнет 50% от оклада.

"В новом соглашении конкретизировались права молодых специалистов: если раньше эта норма была сформулирована в оптекаемой форме, то теперь она директивна. Она принята с тем, чтобы в коллективные договора включали норму о выплате северных надбавок и районного коэффициента для молодых специалистов с первого дня работы", - заявил на церемонии подписания документа председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков.

Как пояснил руководитель головной организации профсоюзов республики, сейчас работодатели могут не начислять региональные надбавки тем специалистам, которые устраиваются к ним, не имея при этом рабочего стажа. Таким образом, человек должен проработать хотя бы полгода в районах крайнего севера или год на территориях, приравненных к ним, чтобы получить право на более высокую зарплату. Новое правило не повлияет на финансовое положение бюджетных организаций, в чьи расходы включены северные надбавки в полном объеме на каждого сотрудника, пояснили участники церемонии.

"Эта норма появилась еще в 1930-е годы, чтобы люди оставались на севере: в течение жизни им повышали норматив. Каким-то образом норма прожила почти 100 лет и перешла к нам в том виде, что молодые люди, которые уже прожили в Карелии с рождения до 23 лет, приходят на работу, а им говорят, что необходимо еще серверные заработать", - отметил Косенков.

Соглашение станет обязательным для всех работодателей Карелии через месяц после его подписания. В этот срок организации имеют право заявить о своем несогласии с документом и не применять условия договоренности. По словам Косенкова, в планах профсоюзов выйти в Законодательное собрание региона с инициативой узаконить данную меру на уровне республиканского закона.