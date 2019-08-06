Скоростной электропоезд "Ласточка" запустят между Москвой и Тамбовом в начале 2020 года

ТАМБОВ, 6 августа. /ТАСС/. Скоростной электропоезд "Ласточка" между Москвой и Тамбовом запустят в первом квартале 2020 года. Первые пробные рейсы могут состояться уже в конце 2019 года, сообщил вице-губернатор Арсен Габуев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"С начала 2020 году из Тамбова в Москву пойдут первые "Ласточки", договоренность об этом с РЖД есть. Единственный вопрос в том, что в силу отсутствия электрификации на участке от Тамбова до Мичуринска, "Ласточка" будет добираться на специальной тяге. На этом участке мы будем терять час, зато потом из Мичуринска до Москвы поезд будет идти всего четыре часа", - сказал Габуев.

Он уточнил, что тамбовские власти рассчитывают, что первые пробные рейсы удастся осуществить уже в конце 2019 года. "Тут, правда, уже зависит не от нас, а от приобретения РЖД необходимого подвижного состава, но договоренность такая есть. Будем стараться, конечно же, сделать это в этом году, чтобы жители региона уже на Новый год могли поехать в столицу на "Ласточке", с комфортом", - сказал вице-губернатор.

График движения поездов пока не сообщается. Известно, что на нем будут действовать все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном транспорте.

"Ласточка" - скоростной электропоезд повышенной комфортности, разработанный германской компанией Siemens. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. На сегодняшний день "Ласточки" различных модификаций курсируют на маршрутах Москвы, Московской, Ивановской, Курской, Орловской, Калининградской и Псковской областей, Республики Карелия и Пермского края. При дальних перевозках они позволяют сокращать время в пути почти в два раза. В настоящий момент средняя продолжительность пути из Тамбова в Москву составляет восемь часов.