Пришедших с ребенком на митинг в Москве участников акции могут лишить родительских прав

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, пришедших на нее с ребенком. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - считают в прокуратуре.

"Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына. Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка", - сообщили в прокуратуре.

Супружеская пара 27 июля приняла участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном. При этом отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию.

Кроме того, прокуратура проводит проверки и в отношении иных лиц, которые участвовали в несанкционированных акциях с малолетними детьми, а также вовлекали несовершеннолетних.

На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек. 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.

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