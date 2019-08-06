Движение по МЦД-3 и МЦД-4 в Московском регионе будет запущено до 2024 года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пассажирское движение по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД-3 и МЦД-4) в столичном регионе будет запущено до 2024 года. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"До конца 2024 года первые четыре диаметра совершено точно поедут с пассажирами. Пятый диаметр - он связан с Павелецким направлением - мы сейчас градостроительно прорабатываем, через какой коридор он может пройти, с каким направлением железной дороги его связать, как технологически это будет работать. До середины 2020 года эту аналитическую работу закончим", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первые два маршрута МЦД запустят в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик. На первом этапе это будет движение, совмещенное с пригородными электричками, так как части их маршрутов будут дублировать трассы МЦД. Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными - это позволит разделить электрички и поезда центральных диаметров.

Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.