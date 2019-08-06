Мосгорсуд оставил оппозиционера Илью Яшина под арестом

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, главы муниципального района Красносельский Ильи Яшина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на арест Яшина и решил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу арестованного - без удовлетворения", - сказали в суде.

29 июля Щербинский суд Москвы признал Яшина виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию протеста.

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собралось более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.