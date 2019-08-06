Концепцию развития пляжа в Сосновом Бору создадут по проекту АСИ с участием горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Публичную концепцию развития территории пляжа в Сосновом Бору Ленинградской области разработают с участием горожан в рамках обучающего мероприятия Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе центра.

"С 11 по 18 августа на берегу Финского залива в городе Сосновый Бор (Ленинградская область) эксперты российского и международного уровня вместе с добровольцами займутся проектированием и созданием концепции ревитализации городского пляжа. К участию в кэмпе приглашаются архитекторы, урбанисты, социологи, менеджеры культуры, художники и все, кому интересна тема развития городских общественных пространств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучающий кэмп в Сосновом Бору будет бесплатным, в ходе мероприятия планируется создать ряд тестовых функциональных объектов, сопутствующих велодорожке, которая сейчас строится вдоль пляжа и свяжет две части города. "Пляж в Сосновом Бору должен стать образцом набора решений для всех типов городских пляжей в стране. Этот кейс в дальнейшем можно будет тиражировать по всем городам России, где имеются водоемы", - приводят в пресс-службе слова руководителя Центра городских компетенций АСИ Татьяны Журавлевой.

Результаты своей работы представят разработчики проекта "Солнце для всех!", осуществляемого активными жителями Соснового Бора и вышедшего в финал программы "100 городских лидеров". Предполагается, что в ходе его реализации на побережье Финского залива появится пляж с различными площадками и пространством для проведения международных фестивалей. Завершением недельной программы станет городской СерфПикник - первый фестиваль экстремальных водных видов спорта и уличной еды в Сосновом Бору, который пройдет 17 и 18 августа.

Программа "100 городских лидеров" стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства стратегических инициатив в партнерстве с госкорпорацией "Росатом", ее цель - вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему. Программа рассчитана на пять лет, включает в себя акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений.

Центр городских компетенций АСИ создан в июле 2018 года. Структура занимается целевым отбором проектов стратегического развития городов на территории России, методической и административной поддержкой по их сопровождению, а также выявлением передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию в городах РФ.