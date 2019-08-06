Первое геронтологическое отделение открылось в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 6 августа. /ТАСС/. Отделение геронтологии открылось на базе Черкесской городской больницы в рамках национального проекта "Демография", оно появилось в регионе впервые, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии на базе Черкесской городской больницы в составе терапевтического отделения открыто отделение на 10 коек круглосуточного пребывания для оказания специализированной медицинской помощи населению по профилю "геронтология", - говорится в сообщении.

Отделение открыто по федеральному проекту "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Демография", где будет осуществляться медицинская помощь для жителей пожилого возраста со старческой астенией (общая слабость организма). Медики будут помогать пациентам восстановить способность к самообслуживанию и функциональной активности, также планируется содействие в возобновлении физической активности. Для работы в отделении сотрудники медицинского учреждения прошли переобучение по специальному профилю.

В будущем планируется открыть геронтологические кабинеты в поликлинике Урупского района и в Карачаевской центральной районной поликлинике.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.