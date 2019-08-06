В Северной Осетии удвоят субсидии для самозанятых

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены увеличить вдвое объем субсидий для самозанятых граждан со 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Предложение утвердили во вторник на заседании правительства республики.

"С 12 до 24 месяцев увеличен период, в течение которого безработный гражданин, заключивший договор с Центром занятости населения, обязан заниматься предпринимательской деятельностью. Также увеличен размер субсидии, предоставляемой гражданину на организацию предпринимательской деятельности, со 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей", - сообщила на заседании председатель комитета по занятости населения Альбина Плаева.

Предложение было утверждено на заседании правительства, инициативу предстоит также утвердить республиканскому парламенту. "Существенные изменения, мы увеличиваем возможности, которые будут получать граждане. Это возможность помочь на таком микроуровне, но дальнейшая задача - чтобы из этих субъектов предпринимательской деятельности вырастали предприятия среднего уровня, шло динамичное, позитивное социально-экономическое развитие", - отметил на заседании председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

Безработные граждане получают единовременную финансовую помощь при регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско-фермерского хозяйства. Поддержка предоставляется на конкурсной основе и на основании разработанных бизнес-планов. В 2018 году свое дело в республике открыли более 100 человек из числа безработных.

Содействие занятости населения является одной из задач национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда".