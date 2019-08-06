Путин прибыл в Сочи, где посетит центр "Сириус" и встретится с пострадавшими от паводков

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сочи. Предстоящий рабочий день главы государства обещает быть весьма насыщенным.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин начнет работу с посещения образовательного центра "Сириус". Ожидается, что президент вначале осмотрит новый корпус "Школа", строительство которого завершилось в марте текущего года. Новое здание площадью 9 тыс. кв. м оборудовано с использованием самых передовых технологий и предназначено для обучения по профильным программам центра, а также для детей из инженерно-математических и химико-биологических классов.

Затем Путин проведет заседание попечительского совета Образовательного фонда "Талант и успех", на котором будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития центра "Сириус".

По завершении этой встречи Путин переместится в свою рабочую резиденцию "Бочаров ручей", где состоится беседа с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Переговоры пройдут в канун 11-летней годовщины признания независимости Абхазии (26 августа 2008 года) и установления дипломатических отношений (9 сентября 2008 года). Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.

Публичная часть рабочего дня президента завершится встречей с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области и отдыхающих сейчас в сочинском оздоровительном комплексе "Дагомыс". Поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране, в том числе в Сочи, Путин дал на совещании 29 июня. На встрече с пострадавшими, которую Путин провел 19 июля в Иркутской области, глава государства предложил отправить несколько семей с детьми в "Дагомыс", который находится в ведении Управделами президента РФ.