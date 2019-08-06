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Банк НSBC выплатит Бельгии €294,4 млн для внесудебного решения дела об отмывании денег

В число фигурантов входят представители алмазного бизнеса Антверпена

БРЮССЕЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Британский банк НSBC согласился выплатить Бельгии €294,4 млн для внесудебного завершения дела об отмывании денег и уклонении от налогов клиентов банка. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении прокуратуры Брюсселя.

"Швейцарский филиал банка HSBC проинформировал о готовности уплатить €294,4 млн для внесудебного завершения расследования в Бельгии об отмывании денег, инициированного в 2014 году. Для вступления в силу данное предложение должно быть подтверждено бельгийскими судебными властями, выплаты могут быть произведены в сентябре", - говорится в документе.

Швейцарский филиал банка HSBC был обвинен в 2014 году в предоставлении финансовых услуг для сотен крупных бельгийских клиентов по выведению своих средств из-под налогов. В число ведущих клиентов банка и фигурантов этого досье входят представители алмазного бизнеса Антверпена.

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