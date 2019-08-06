Дальневосточные власти опасаются трудностей в реализации закона о страховании жилья от ЧС

ТАСС, 6 августа. Реализация закона о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС), который вступил в силу 4 августа, на практике может столкнуться с инерцией мышления и нежеланием жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) добровольно платить за страховку, несмотря на постоянные паводки в регионах. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС главы муниципальных районов, страдающих от ежегодных наводнений.

Закон о страховании жилья граждан от ЧС, принятый годом ранее, вступил в силу 4 августа. Страхование жилья останется добровольным, при этом власти каждого региона смогут создать собственные программы, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС, если собственник застраховал жилье. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это сделано в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой.

"Скорее всего, эта мера будет в регионе долго приживаться, потому что здесь менталитет граждан немного отличается, - считает глава Благовещенского района Амурской области, в котором вода этим летом подтопила подворья, Евгения Седых. - Показателен в этом плане пример с сельхозстрахованием, при котором государство субсидирует половину стоимости, уплаченную хозяйством, чтобы застраховать свои посевы. Несмотря на помощь из бюджета, застрахована лишь малая часть хозяйств от общей численности сельхозпроизводителей области".

Она считает, что страхование необходимо, но население может воспринять нововведение негативно - как лишние расходы, поэтому нужно провести грамотную разъяснительную работу. Тем более, что в районе есть люди, понимающие необходимость страхования. Так в селе Владимировка, где во время наводнения 2013 года вода поднялась по крыши домов, и многие утратили имущество, в последующие годы некоторые жители все же стали страховать свои дома. Правда, страховые компании, учитывая риски новых наводнений, не проявляли в районе особой заинтересованности, отметила Седых.

Глава Селемджинского района Амурской области - одного из наиболее пострадавших этим летом от паводка в регионе - Мухамед Беков также отметил в разговоре с ТАСС, что страховать имущество от потери, скот и жилье от краж и пожаров среди жителей района не принято. "С другой стороны, пока не понятно, насколько страховые компании готовы к подобному. Ведь по логике, чем выше риски, тем выше цены, и если страховщики начнут задирать тарифы, то это будет непосильная ноша для жителей сел, где доходы у населения небольшие", - сказал Беков.

По словам главы администрации Ольгинского района Приморского края, который также каждый год подвергается ударам стихии, Сергея Басока, проблема упирается в отсутствие инициативы самих жителей. "У нас при наводнениях дома особо не заливает, так как, осваивая район, люди старались учитывать возможные разливы рек. Но даже те, кто уже терял свой урожай, не особенно стремятся застраховать его, они живут сегодняшним днем", - рассказал он.

Страховщики ждут тарифов

Реализация принятого закона не начнется сразу, считает член рабочей группы по страхованию среднего и малого бизнеса, имущества граждан от ЧС при правительстве Хабаровского края, директор филиала страховой компании "РЕСО-Гарантия" Любовь Коурова. Перед тем, как начать страхование, необходимо будет дождаться утверждения подзаконных актов, тарифов и методики их расчетов. После этого будут даны соответствующие рекомендации пилотным регионам, к которым относится Хабаровский край, где должна быть утверждена соответствующая дополнительная региональная программа.

"Это будет один тариф для всех в регионе, независимо от места жительства. Хотелось бы, чтобы, согласно рекомендациям, плата за страхование была включена в квитанции об оплате за коммунальные услуги. Но это добровольный вид страхования, определена минимальная стоимость полиса в 360 рублей в год, а если человек захочет добавить, согласно региональной программе, риски от залива, пожаров, краж, то тогда необходимо будет застраховаться дополнительно", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, объем страхования имущества граждан за первый квартал 2019 года в Хабаровском крае вырос на 54% к тому же периоду 2018 года, возможно, за счет реализации недорогих договоров страхования через "Почту России", в том числе в поселениях. Количество застрахованного имущество с 4% в 2013 году выросло к сегодняшнему дню до 7%, что соответствует среднему показателю по России.

"Мы стремимся, чтобы застрахованного жилья было как можно больше, но в нашем регионе реализовать это сложнее из-за небольшой плотности населения, отдаленности. Сейчас мы наблюдаем спрос на страхование недвижимости, связан он с паводковой обстановкой", - отметила Коурова.