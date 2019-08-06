Пять пляжей Севастополя временно закрыты для купания после исследования качества воды

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в разгар курортного сезона ограничил купание на пяти пляжах Севастополя по результатам проверки качества морской воды. Об этом во вторник сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Крыму и городу Севастополю.

"Всего отобрано 204 пробы, из них не соответствовали требованиям <…> 14 проб (6,8%) на пяти пляжах: Мыс Хрустальный, Городской, Мраморный, Парк Победы, Омега. По результатам неудовлетворительных микробиологических показателей морской воды территориальным отделом введены временные ограничительные мероприятия", - говорится в сообщении и уточняется, что купание на этих пляжах запрещено.

По данным пресс-службы, нарушения были выявлены во время плановой проверки Роспотребнадзора. Всего в Севастополе в купальный сезон действуют 36 пляжей.