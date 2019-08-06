В Нижнем Новгороде открылся первый речной скоростной маршрут

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Первый маршрут судов на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" открылся во вторник в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-разработчика СПК "Радар ммс".

"Скоростное пассажирское СПК "Валдай 45Р" совершило первый рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец. Это судно стало третьим пассажирским катером данного проекта, переданным заказчику", - информировали в пресс-службе.

По словам собеседников агентства, новый маршрут торжественно открыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Его протяженность достигает 50 км, время в пути - 45 минут. Стоимость поездки в один конец составляет 300 рублей.

"Маршрут Нижний Новгород - Городец существовал еще в советское время и был достаточно популярным. Ранее он обслуживался СПК "Комета", которые выработали свой ресурс. В рамках программы обновления речного флота на данный маршрут вышло новое комфортное судно "Валдай 45Р". В настоящее время он обслуживается только "Валдаем", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в "Радар ммс", география применения СПК "Валдай 45Р" в Нижегородской области будет расширена. "Планируется, что в скором времени к этому маршруту добавится еще один - Нижний Новгород - Макарьево. Его протяженность составит 85 км. Этот маршрут будет обслуживаться четвертым судном "Валдай 45Р", - добавили в пресс-службе, уточнив, что первые два серийных СПК в течение месяца выйдут на маршрут Ханты-Мансийск - Сургут.

Пассажирское СПК проекта 23180 "Валдай 45Р" разработано и построено АО "ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева" совместно с АО "НПП "Радар ммс" в рамках реализации госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Головное судно было презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме с участием глав регионов РФ, представителей судоходных компаний и иностранных делегаций.