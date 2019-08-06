В России сокращается число преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Число преступлений в состоянии алкогольного опьянения в России в этом году стало сокращаться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России по итогам анализа преступности в РФ в первом полугодии.

"Почти каждое третье преступление в первом полугодии 2019 года (30,6%) совершено в состоянии алкогольного опьянения (в первом полугодии 2018 года - 32,4%). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких преступлений уменьшилось на 8,7% (со 183 тыс. 907 до 167 тыс. 970)", - отметили в надзорном ведомстве. Количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, сократилось на 45,8% (с 8 тыс. 579 в первом полугодии 2018 года до 4 тыс. 654 в первом полугодии 2019 года).

Более половины преступлений (из числа раскрытых - прим. ТАСС) (317 тыс.) совершено лицами, ранее совершавшими преступления. "Их удельный вес составляет 57,8% (в первом полугодии 2018 года - 57,4%) от всех расследованных преступлений в отчетном периоде", - отметили в Генпрокуратуре.

Снизилась на 8,9% (с 20 тыс. 728 до 18 тыс. 877) преступность среди несовершеннолетних. Всего за полугодие в России было зарегистрировано 1 млн 11 тыс. 500 преступлений - на 18,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года (прирост на 1,9%). Рост количества зарегистрированных преступлений отмечен в 55 регионах страны, снижение - в 30 регионах.