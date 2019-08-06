Экстренные службы Ростовской области с начала года спасли более 60 человек на водоемах

РОСТОВ, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники служб экстренного реагирования спасли в этом году на водоемах Ростовской области 63 человек, среди них девять детей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"С начала 2019 года на акваториях Ростовской области спасено 63 человека, в том числе девять детей", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.

В пресс-службе добавили, что в регионе открыто более 100 пляжей и более 150 мест отдыха у воды, на которых работают более 1 тыс. спасателей и пожарных. Купальный сезон официально открылся 1 июня, с этого времени специалисты областной службы спасения провели несколько профилактических мероприятий, в том числе инструктаж для школьников и рейды по местам отдыха с проведением профилактических бесед. Велись профилактические беседы и в ходе Дня безопасности на воде, который проводился в области в конце мая перед началом купального сезона.

Как сообщали ранее в пресс-службе правительства Ростовской области, с этого года в регионе изменились нормы безопасности при организации мест отдыха у воды: теперь и на небольших пляжах, рассчитанных менее чем на 100 человек, необходимо наличие спасательного оборудования (не менее двух спасательных кругов на щитах и двух спасательных жилетов), а также доступ к телефону службы спасения "112" и телефону администратора пляжа.