В Кировской области до 1 октября создадут более 800 оборудованных контейнерных площадок

КИРОВ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают до 1 октября 2019 года создать 800 новых оборудованных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе, на эти цели из областного бюджета направлено 30 млн рублей, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

Ранее министр энергетики и ЖКХ области Игорь Редькин сообщил, что для обеспечения всех жителей региона услугой по вывозу отходов необходимо оборудовать 8 тыс. контейнерных площадок и приобрести 28 тыс. контейнеров, на эти цели требуется более 900 млн рублей. Соответствующая информация направлена в Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и "Российскому экологическому оператору".

"Из областного бюджета выделено 30,87 млн рублей, субсидия распределена между всеми муниципальными образованиями. На [эти] средства будет создано порядка 800 новых площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Работы должны быть завершены до 1 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Региональное министерство разработало план-график выполнения работ, в настоящее время идет отбор подрядчиков. Согласно типовому проекту, все площадки должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон.

По словам Редькина, за полгода реализации реформы по обращению с отходами количество площадок и контейнеров в регионе увеличилось втрое, сегодня на территории области имеется порядка 16 тыс. площадок накопления ТКО и около 35 тыс. контейнеров. Губернатор Кировской области Игорь Васильев ранее поставил задачу в течение года охватить всю область услугой по вывозу отходов, в настоящее время она оказывается для 85% населения.

С 1 января в России началась реализация реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Кировской области за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с начала года отвечает региональный оператор "Куприт", 60% акций которого принадлежат администрации Кирова.